Ehemaliger "Mr.Musikantenstadel" kommt nach Burtenbach-Andy Borg kommt zum Volksmusiknachmittag - Captain Freddy mit neuer Instrumental CD-Egerländer Schwaben- Tickets gibt es im Vorverkauf

Große Proteste hat es bei seiner Absetzung als Moderator des Musikantenstadels gegeben. Seinem Image hat dies nicht geschadet. Seine Fans sind nicht weniger sondern eher mehr geworden. Und jetzt kommt er in Region:Andy Borg

Zu dem bekannten und beliebten Volksmusiknachmittag lädt Captain Freddy wieder Schlager- und Volksmusikfreunde aus Nah und Fern am 30.April um 15 Uhr in die Burtenbacher Burggrafenhalle ein. In den vergangenen Jahren waren unter anderem die Grand Prix Sieger Vincent& Fernando eingeladen. Im kommenden Jahr wird ein ganz besonderer Gast die Schlager- und Volksmusikfans erfreuen. Andy Borg.Musikalisch begleitet wird der gebürtige Wiener von den Egerländer Schwaben. Sie haben in der Region einen Namen für feinste Blasmusik und werden sicherlich nicht nur Andy Borg und Gastgeber Captain Freddy musikalisch unterstützen, sondern auch ihren Solopart bekommen.Auch das dürfte ein Highlight werden.

ANDY BORG KOMMT

Er ist nicht nur ein charmanter Moderator und Entertainer sondern auch ein Excellenter Sänger.Der 66 jährige hatte vor 33 Jahren seinen Durchbruch in Deutschland.Weltweit über 200 Millionen Fans haben die Live Sendungen mit Andy Borg gesehen.Unzählige Hits wie Die Fischer von San Juan, Arrivederci Clarie oder Adios Amor um nur einige zu nennen erfreut der Wahl Passauer bis heute seine Fans in Deutschland, den Niederlanden und vielen anderen Ländern.Adolf Andreas Meyer wie Andy Borg mit Bürgerlichem Namen heißt ist in Wien geboren und hatte eine Ausbildung zum Mechaniker absolviert.Seine Teilnahme am ORF Talentwettbewerb änderte sein Leben. Von seinem Klassiker Adios Amor hat er z.b.14 Millionen Platten verkauft.

CAPTAIN FREDDY

Über Captain Freddy zu erzählen würde heißen Eulen nach Athen zu tragen. Der in Jettingen lebende Musiker ist ein exzellenter Saxophonist. Captain Freddy verspricht seinen Fans das Titel seiner aktuellen CD" Ich hab Heimweh nach der Ferne "spielen. Captain Freddy wird bis dahin ein Instrumentalalbum mit Maritimen und Südländischen Melodien veröffentlichen, und an dem Nachmittag natürlich auch Stücke sowie Welterfolge von Schlagerlegende Ronny dem Auditorium vortragen.

KARTENVORVERKAUF

Der Kartenvorverkauf für den Nachmittag in der Burggrafenhalle hat bereits begonnen.Tickets für 21 € gibt es bei-Schwaben Echo in Günzburg und Krumbach-Gasthof zum Burggrafen in Burtenbach-Schreibwaren Böck- Burgau und Jettingen-Foto Wanke- Ichenhausen-Lotto Weiss - Thannhausen