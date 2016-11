Dieter Thomas Kuhn „im Auftrag der Liebe“ bei Bluetone in Straubing- Tickets ab sofort im Vorverkauf

Mehr als drei Millionen Besucher, über eine Million verkaufter Tonträger, zwei goldene CDs – seit über 20 Jahren zieht Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band Fans in Massen zu seinen Konzerten. Dabei bringt der Schlagerstar ein Musikgenre auf die Bühne, das seinesgleichen sucht. Dieter Thomas Kuhn nähert sich dem Schlager auf eine zutiefst respektvolle Art und adelt ihn mit einer „rebellischen Rock-Attitüde“. Live erleben können Fans den unvergleichlichen Musiker und seine Band am 2. Juli 2017 beim Bluetone Festival in Straubing. „Dieter Thomas Kuhn macht einfach süchtig nach Party und guter Laune. Bei seinem Konzert werden wir tanzen und feiern. Wir freuen uns daher sehr auf diesen Star“, sagt Bluetone-Geschäftsführer Ralph Huber.

Triumphales Comeback eines Schlagerkönigs

In den populärsten Alternative und Independent Clubs Deutschlands nahm alles seinen Anfang. Ob Batschkapp Frankfurt, Markthalle Hamburg, Huxleys Neue Welt Berlin, Tor 3 Düsseldorf – in den frühen Stationen seiner Karriere legte Dieter Thomas Kuhn bereits den ersten Meilenstein für seinen unbeschreiblichen Erfolg. Mit der Auswahl der Locations machte der Tübinger bereits klar, dass es um eine Neuinterpretation des Schlagers ging und er ein Publikum erreichen wollte, das mit Schlager eigentlich nichts am Hut hatte. Auch wenn die Outfits, die Songs und die Bühnendeko wechseln, ist sich die Band über die Jahre treu geblieben. Nach einer fünfjährigen Pause kehrte der deutsche Ausnahmekünstler im Frühjahr 2016 im Rahmen seiner Tour „Im Auftrag der Liebe“ mit ausverkauften Konzerten triumphal zurück und wird auch 2017 eine wachsende und generationsübergreifende Fangemeinde begeistern.Sarah Connor und Kaya Yanar entern BluetoneAuch für 2017 hat sich Bluetone für das Festival vom 28. Juni bis 2. Juli 2017 einen genreübergreifenden Mix sowie sensationelle Stars auf die blaue Fahne geschrieben. Bereits mit Sarah Connor und Kaya Yanar gaben die Veranstalter im Oktober den Startschuss für den Vorverkauf. „Sarah Connor wird das Publikum mit ihrer Gänsehaut-Stimme erobern, und wir erleben den besten Kaya Yanar aller Zeiten“, sagt Ralph Huber.