Die Ehrlich Brothers stehen bei Familien hoch im Kurs: Viele neue Nachmittagsshows im Tourplan!-Auch in Neu- Ulm zwei Shows

Ehrlich Brothers: „FASZINATION“

Ratiopharm arena

Samstag, 11.03.2017, 15:00 Uhr ZUSATZTERMIN

Samstag, 11.03.2017, 20:00 Uhr

einen völlig neuen Stil in die Zauberei gebracht und damit Deutschland insZauberfieber versetzt. Kein Magier zuvor hat hierzulande für so große Begeisterung gesorgt wie die beiden Zauberbrüder aus dem westfälischen Bünde. Auch für die brandneue Show „Faszination“, die im Dezember 2016 startet, ist die Nachfrage bereits so groß, dass eine Reihe an Zusatzshows in den Tourplan aufgenommen wurden, darunter zahlreiche Nachmittagsvorstellungen. Das hat einen einfachen Grund: Die lockere und charmante Art, mit der Andreas und Chris Ehrlich ihre Illusionen präsentieren, ist fern von jedem übernatürlichem Hokuspokus. Das kommtbei Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen gut an. Um den vielen Nachfragen von Familien gerecht zu werden, wurde eine Reihe an Zusatzshows in den Tourplan aufgenommen. Auch in Neu-Ulm spielen die Ehrlich Brothers eine Zusatzshow am Nachmittag und treten gesamt zweimal in der Arena auf:In der neuen Show erleben die Zuschauer, wie die Ehrlich Brothers einen echtenMonstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen, 8 Tonnen schwer und 2000 PSstark! Andreas und Chris werden Menschen aus dem Publikum von einem Ort aneinen anderen teleportieren und sie werden mit ihrer Harley Davidson durch die Luft fliegen. Außerdem haben die beiden Brüder Zauberkunststücke im Gepäck, die sie hautnah im Publikum vor den Augen der Zuschauer zeigen werden. Mit „Faszination“ präsentieren die Ehrlich Brothers eine atemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.