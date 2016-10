Das Dorian Gray 2.016 Aftermovie

Nach dem großen Auftakt des BigCityBeats WORLD CLUB DOME am Freitag den 3. Juni 2016 in der Commerzbank-Arena Frankfurt, ging es vom „größten Club der Welt“ mit Shuttlebussen direkt zum Airport. Über das beeindruckende Flughafengelände fuhren die Busse direkt zum umgebauten „Club“ Gate.Tickets für dieses Event waren heiß begehrt, denn die Kapazität war begrenzt. Jetzt kommen die eindrucksvollen Bilder dieser Nacht noch einmal zurück. Das offizielle Aftermovie zum Dorian Gray 2.016 ist soeben Online gegangen und zaubert die Party des Jahres zurück in die Köpfe.Grund zur Freude: bereits jetzt kann man sich für Infos rund um das Dorian Gray 2.0 in 2017 kostenlos registrieren.Aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=GKRfrvQKIzU Registrierung: http://www.doriangray.club/