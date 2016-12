BigCityBeats WORLD CLUB DOME-Live in der Commerzbank Arena

TICKETS GIBT ES HIER

Aber natürlich darf der deutsche DJ-Superstar und zweifache Echo-Gewinner ROBIN SCHULZ bei der Jubiläumsausgabe nicht fehlen. Nachdem er 2016 in der BigCityBeats Boeing 747 aufgelegt hat und 2017 die World Club Cruise hostet, wird er auch in Frankfurt die Mainstage wieder zum Kochen bringen.Mit LOST FREQUENCIES kommt ein weiterer, zweifacher Echo-Gewinner und Deep House Star in den „größten Club der Welt“. Der kanadische DJ-Star DEADMAU5 feiert seine Premiere beim BigCityBeats WORLD CLUB DOME. Der mehrfache JUNO-Award-Gewinner und Grammy-Award-Nominierte war der erste elektronische Musiker, der das amerikanische Rolling Stone Cover zieren durfte. Er liefert feinsten Electro-House. WAKA FLOCKA FLAME wird, wie schon 2016 die besten Trap-Sounds in Frankfurt garantieren.2017 erwartet die WorldClubber eine völlig neue Area, die Forest Stage. In dem Wald des früher nach ihm benannten Waldstadions wird ein Floor entstehen, der eine weitere, völlig neue Dimension des Feierns ermöglicht. Ein Open Air Bereich lädt im Schatten der hohen Bäume zum Chillen ein, während ein Camouflage-Zelt, das innen komplett abgedunkelt ist, bereits zur Mittagszeit, wenn sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch die dichten grünen Blätter suchen, perfektes Nachtfeeling aufkommen lässt. Den perfekten Soundtrack hierzu liefern Acts wie Andhim, Marek Hemmann oder Super Flu.Auch für die Pool Stage mit den Showcases von Cocoon mit Sven Väth und Diynamic mit Solomun stehen weitere Headliner fest. Hier sind ADRIATIQUE und das KOLLEKTIV TURMSTRASSE bestätigt.Zum fünften Jubiläum des BigCityBeats WORLD CLUB DOME erwartet die Freunde der Clubmusic und die Mitglieder der BigCityBeats Clubfamily auch im Ticketing etwas Neues. So gibt es erstmalig 2-Tagestickets. Hier kann man sich zwei Tage nach Wahl zusammenstellen und seine Lieblings-Acts live erleben. Für 85,00 Euro zuzüglich Gebühren gibt es die 2-Tages-Karten aktuell im Christmas-Special.Videolink BCB WCD 2017: