BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017 Die Headliner auf der spektakulären Mandrill - Q-DANCE Bühne stehen fest

Commerzbank-Arena, FrankfurtAuch 2017 bleibt der BigCityBeats WORLD CLUB DOME seinem Credo treu, die besten Brands, DJs und Live-Acts der einzelnen Genres auf einem Fleck in Europa -dem „größten Club der Welt“ - zusammen zu führen.Nachdem das Mainstage Line-Up des BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017 in den ersten beiden Phasen bereits zeigt, dass sich Anfang Juni in Frankfurt erneut die Weltelite der elektronischen Musikszene versammelt, freuen wir uns wieder auf eine spektakuläre Q-DANCE Performance.Auf den grünen Wiesen der Außenanlagen des Stadions entsteht zum zweiten Mal das große Q-DANCE Hardstyle Areal. Der optische Mittelpunkt dieses riesigen Open Air Floors wird die aufwendig gestaltete Mandrill Bühne, mit ihren gigantischen Ausmaßen.Die Worldclubber können sich auf zwei Tage Q-DANCE Madness freuen, mit Pyroshows, Special Effects und natürlich einem Line-Up, das sich gewaschen hat. Einige der größten Hardstyle Artists der Welt werden auf der Mandrill Stage das Beste aus den „Harder Styles in Dance Music“ präsentieren:AdrenalizeAtmozfearsAudiotriczBass ModulatorsBrennan HeartCharly Lownoise & Mental TheoCode BlackCooneDa TweekazDr. RudeLunaMax EnforcerNoisecontrollersPsyko PunkzRebourneSound RushTNTWasted PenguinzWildstylezZatoxHosted by VillainAm 02., 03. und 04. Juni 2017 entsteht in der Mitte Europas, inmitten der Weltstadt Frankfurt, zum fünften Mal ein gigantisches Dancefloor-Areal mit über 700.000 Quadratmetern. Dann bauen die BigCityBeats die Commerzbank-Arena wieder in den „größten Club der Welt“ um. Mit ALLE FARBEN, DEADMAU5, DEICHKIND, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, GRANDTHEFT, HARDWELL, JAUZ, LE SHUUK, LOST FREQUENCIES, MARTIN GARRIX, MARSHMELLO, ROBIN SCHULZ, SOLOMUN, SVEN VÄTH, STEVE AOKI, VALENTINO KHAN, WAKA FLOCKA FLAME und W&W kündigten sich bereits die ersten Superstars für den BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2017 an.Q-Dance richtet sich an Fans der härteren Stile in der Dance Music und bietet Veranstaltungen, Nachrichten, Radio-Streams und Video sowie das Management von DJs und Produzenten. Zu den Q-Dance-Events gehören u.a. Defqon.1 in den Niederlanden und Australien, Qlimax und regelmäßige Arena Events weltweit.