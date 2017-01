Amandas eigene TV-Show-Sebastian Reich und Amanda bekommen eigene Fernsehsendung- Am 3. Februar erstmalige Ausstrahlung

Interviewpartnerin freuen. Highlights der Sendung sind u.a. ein kleiner Tanzkurs für Sebastian (unter den strengen Augen von Amanda!) mit Motsi Mabuse, die alsProfitänzerin und Jurorin der Sendung „Let´s Dance“ große Erfolge feiert. Amandas Traum einer musikalischen Live-Performance mit den fünf feschen Jungs von voXXclub geht außerdem in Erfüllung. Zudem waren Amanda & Sebastian auf dem roten Teppich einer großen Filmpremiere, geben erstmalig Einblicke in ihr privatesZusammenleben und haben gemeinsam Sebastians ehemalige Grundschule besucht. Die Show bietet Unterhaltung für alle Altersklassen mit einem vielfältigen Mix an Comedy-Elementen: Einspielfilme, Stand Ups, sowie witzige Studioaktionen mit den Gästen und dem PublikumDer Titel der Sendung: Amanda + SEBASTIAN REICH – DIE SHOWFreitag, 3. Februar 2017, 22:45 UhrBR Fernsehen