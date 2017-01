20 Jahre Hand in Hand Marshall & Alexander 1997-2017 – Das Jubiläumskonzert-Live in Gersthofen-Tickets im Vorverkauf

Marshall&Alexander kommen am 18.11 um 19 Uhr in die Stadthalle Gersthofen. Tickets gibt es HIER

Seit 20 Jahren sind Marc Marshall und Jay Alexander auf allen Konzertbühnen zu Hause und seit 2004 sind sie gern gesehene und charmante Gäste in Gersthofen. Wie bei allen großen Liebesgeschichten ist die Zuneigung gegenseitig. Gersthofen liebt Marshall & Alexander und die beiden lieben es in die Stadthalle Gersthofen zu kommen.Es wäre also wieder einmal angerichtet für eine weitere Episode dieser langen Liebesgeschichte, die mal mit Klassik, mal mit Pop-Songs untermalt wird.Wir sind uns sicher, Sie freuen sich ebenso wie wir auf die beiden Ausnahmesänger, die – wie immer – von Rene Krömer am Flügel begleitet werden. Und wie es sich für eine glückliche und lange Liebesgeschichte gehört gibt es rauschendes Fest der Musik mit den strahlenden Stimmen von Marc Marshall und Jay Alexander!