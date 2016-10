„Förderverein Bibertal“ hilft mit zehntausend Euro

Notleidende Menschen weiterhin mit "Hilfen zur Selbsthilfe" vor Ort zu unterstützen, damit diese sich nicht auf den Weg machen müssen und irgendwo u.a. als Flüchtlinge zu stranden, da sind sich Pater George und der "Förderverein Bibertal hilft“ einig. Große Konzerne würden Wasserquellen aufkaufen und die Einheimischen in deren Abhängigkeit zu zwingen. Dem vorzubeugen soll nun in der Little Flower Mission im Landesinnern von Tanzania einen eigenen Brunnen bekommen.Nach der Aktion „jeder Familie eine Kuh“ und der Versorgung der Station mit Strom durch eine eigene Photovoltaikanlage sowie Schulpatenschaften in Indien ist dies die Fortsetzung einer sinnvollen Projektförderung. Der Förderverein „Bibertal hilft“ dankt für jeglichen Betrag der weiter auf das Konto der „Körperschaft Bibertal hilft“ „DE42 7206 9126 0000 0500 08, BIC: GENODEF1BBT eingeht.