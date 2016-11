Stadt ehrt wieder sportliche Leistungen Sportlerehrung am Dienstag, 15. November, im Forum am Hofgarten

Auch in diesem Jahr ehrt die Stadt Günzburg ihre Sportlerinnen und Sportler für herausragende Leistungen im vergangenen Jahr. Ob bei schwäbischen, bayerischen, deutschen, europäischen oder bei Weltmeisterschaften – Günzburger Sportlerinnen und Sportler waren wieder überall vertreten und dabei oft auf den vorderen Plätzen zu finden. „Dieses Engagement wollen wir würdigen“, betont Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Kinder und Jugendliche werden bereits bei Meisterschaften auf Kreisebene geehrt.

Die Veranstaltung findet im festlichen Rahmen am Dienstag, 15. November, ab 19 Uhr im Forum am Hofgarten statt. Besondere Highlights werden die Aufführungen der Tanz- sowie Gymnastikabteilung des VfL Günzburg, des Turnvereins Günzburg und des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller sein. Zu der Veranstaltung sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Günzburg eingeladen.

Gefällt mir