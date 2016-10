Vorstellung der Hauptpreise des Margeritenball 2016 am 10. Oktober auf dem Gersthofer Rathausplatz vor der Stadthalle

Gersthofen : Stadthalle Gersthofen |

Der Gewinner des ersten Hauptpreises der Tobola beim Margeritenball 2016 hat auch heuer die Qual der Wahl zwischen wirklich attraktiven Autopakten:

- einem neuen Fiat New Panda my style von Fiat Huber - einem 3-Jahresleasing incl. KFZ-Steuer und Versicherung für einen Mazda CX3 (15.000 km/Jahr) von Auto Frey - einem 6-Monats-Leasing incl. KFZ-Steuer und Versicherung für einen 7er BMW (6.000 km) der Fa. BWM Drexl + Ziegler , oder-einem Mercedes Benz V-Klasse für 6 Monate (7.500 km) incl. KFZ-Steuer und Versicherung vom Mercedes-Benz Nutzfahrzeugzentrum Augsburg Alle vier Autos waren am 10. Oktober schon einem zum Fotoshooting auf dem Rathausplatz vor der Stadthalle Gersthofen.Wie in jedem Jahr geht der Erlös der Einnahmen aus der Tombola an die Stiftung „Hilfe in Not“ Der Margeritenball 2016 findet am 22.10.2016 ab 20:00 Uhr in der Stadthalle Gersthofen statt.Karten und eine Beschreibung des weiteren Programms für Gersthofens Gala-Ereignis Nr. 1 gibt es HIER