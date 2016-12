Pfarrfahrt 2017 nach Waldsassen und ins Bäderdreieck nach Tschechien

Gersthofen : Pfarreiengemeinschaft |

Ganz herzlich darf ich Sie zu einer Pfarrfahrt einladen, die uns im Jahr 2017 nach Waldsassen und nach Tschechien führen wird. Wir fahren in einem modernen Fernreisebus und übernachten im Gästehaus St. Joseph in Waldsassen. Dort haben wir Halbpension. Diese Leistungen mit Führungen und Eintritten sowie ein Picknick sind in folgenden Preisen (pro Person) enthalten:



• 369 € im Doppelzimmer

• 389 € im Einzelzimmer

(Es empfiehlt sich auch, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Diese beträgt – ohne Selbstbeteiligung – 11,85 € im Doppelzimmer und 12,84 € im Einzelzimmer).



Ein stichwortartiger Überblick unserer Fahrt:

Donnerstag, 07. September

08.00 Uhr Abfahrt am Friedhof (Parkplatz)

08.15 Uhr Abfahrt vor Maria, Königin des Friedens

Unterwegs Mittagspicknick

13.00 Uhr Führung durch die Wallfahrtskirche „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“, der Kappl

14.45 Uhr Führung durch den Bibliothekssaal der Abtei Waldsassen

15.30 Uhr Führung durch die Abteikirche Waldsassen

Anschließend Hotelbezug

18.00 Uhr Abendessen

Freitag, 08. September

08.00 Uhr – 09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr – 17.00 Uhr geführte Rundfahrt: Wallfahrtskirche Maria Loretto; Eger; Marienbad

18.30 Uhr Abendessen

Samstag, 09. September 08.00 Uhr – 09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr – 17.00 Uhr geführte Rundfahrt: Karlsbad; Loket; Wallfahrtskirche Maria Kulm

Vorabendmesse in Maria Kulm

18.30 Uhr: Abendessen

Sonntag, 10. September

08.00 Uhr – 09.00 Uhr Frühstück

Fahrt nach Franzensbad mit Führung und Freizeit

Mittagspause und Gelegenheit zum Mittagessen

14.00 Uhr Rückreise nach Gersthofen



Zu unserer Pfarrfahrt können Sie sich – bis spätestens Freitag, 26. Mai 2017 – anmelden im:

Gesamtbüro der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen, Schulstr. 1, Tel. 0821/247660





Auf die gemeinsame Fahrt freut sich

Ihr Pfarrer Ralf Gössl