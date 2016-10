Ökumenische Vesper zum Beginn des Advent in Maria, Königin des Friedens

Gersthofen : Kirche Maria, Königin des Friedens |

Evangelische und katholische Christen in Gersthofen beginnen heuer wieder gemeinsam den Advent mit einer ökumenischen Adventsvesper, die am Vorabend des 1. Advent, Samstag, 26. November 2016, um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche Maria, Königin des Friedens gefeiert wird. Vor der Vesper spielt der evangelische Posaunenchor ab 17.30 Uhr adventliche Weisen auf dem Platz vor der Kirche.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen sowie auf Ihr Mitbeten und Mitsingen!



Herzliche Einladung!