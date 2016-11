Beim Festgottesdienst, der am Freitag, 06. Januar 2017, in Maria, Königin des Friedens gefeiert wird, werden die Sternsinger ausgesandt. Sie sind am 06. und 07. Januar 2017 in unserer Stadt Gersthofen unterwegs, um von der Freude über die Geburt Christi zu singen, den Segen in die Häuser zu bringen und für notleidende Kinder zu sammeln.Unter folgendem Link können Sie sich für den Besuch der Sternsinger anmelden:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Gemeindereferenten Christian Bauer. E-Mail: christian.bauer@bistum-augsburg.deTelefon über das Pfarrbüro: 0821/24766-0Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützen und besonders natürlich an alle Kinder und Jugendlichen, die diesen Dienst übernehmen.