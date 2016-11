Der größte BAP-Fan aus der Region live mit auf der Bühne beim Gersthofer BAP-Konzert am 5.12.2016

Am 5.12. machen BAP ja bekanntlich einen Stop auf ihrer großen Jubiläumstour bei uns in die Stadthalle Gersthofen.

Im Gegensatz zu vielen Konzerten der Jubiläumstournee gibt es in der Stadthalle Gersthofen die Chance den Musikern und der Band ganz nahe zu kommen.Außerdem wird mit Sebastian Frisch ein spezieller Gast aus der Region für einen Song mit auf der Bühne stehen. Er ist seit 35 Jahren bekennender BAP-Fan und hatte im April 2016 ein Wohnzimmerkonzert mit der Band bei sich in Friedberg gewonnen und dort schon gemeinsam mit den Musikern mehrere Songs gespielt.In den 80er-Jahren war Frisch Sänger der lokal sehr erfolgreichen Band "Eulenspiegel". Heute ist er Sänger & Bassist der Friedberger Band Wo is' Kai Karten für das Konzert gibt es HIER