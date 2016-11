Gersthofen : Sing- und Musikschule |

Die Sing- und Musikschule Gersthofen bietet unter dem Motto „Cajon für Einsteiger“ einen Schnupperkurs an. Er ermöglicht in der Gruppe einen leichten Einstieg in die Percussion-Welt.

Großes Trommeln

Unter der Leitung von Thomas Kroiss werden in drei Schnupperstunden einfache Rhythmen erarbeitet. Musikalische Vorkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Auch das Alter spielt keine Rolle.Das große Trommeln findet jeweils dienstags am 6., 13. und 20. Dezember von 17 bis 18 Uhr in der Musikschule an der Quellenstraße 7 statt.Cajons sind übrigens vorhanden. Die Kursgebühr beträgt pro Person 33 Euro.Anmeldungen sind ab sofort unter der Telefonnummer 0177/823087 oder per E-Mail unter info@thomaskroiss.de oder verwaltung@musikschulegersthofen.de möglich.