Luthers Übersetzung komplett überarbeitet: Zum Reformationsjubiläum die neue Altarbibel in der Evangelischen Kirche Bellnhausen übergeben

Die neue Bibel ist ein Geschenk der Landeskirche und kommt allen Kirchengemeinden zugute, berichtet Prädikantin Sabine Klatt. Wir erhalten drei Exemplare, nämlich noch für Sichertshausen (dort wurde sie ebenfalls am Sonntag eingeführt) und eine weitere für Hassenhausen, die am 2. Advent eingeführt wird. Die alte Bibel in Bellnhausen wird noch in der Kirche bleiben, da die Bellnhäuser Kirche an Sonn- und Feiertagen ganztags geöffnet ist und viele Besucher in der jetzt alten Altarbibel mit den vielen Bildern gerne blättern.Den Gottesdienst gestalteten Präd. Sabine Klatt und Kirchenvorsteherin Angelika Mann sowie deren Tochter Elisabeth Mann.Dem Kirchenvorstand war es vorbehalten, die neue Altarbibel in einer feierlichen Zeremonie an den angestammten Platz zu bringen.