Friedberg : Sitzungssaal des Rathauses |

Abwechslungsreichen und gefühlvoll interpretierten Jazz bieten die Friedberger Sängerin Kathrin Feige und der Augsburger Gitarrist Michael Gerle. In „Jazz hoch zwei“ verschmelzen virtuoses Gitarrenspiel und eine ausdrucksstarke, klare Stimme zu einem mitreißenden Hörerlebnis, einfach zweifach gut! Mit ihrem fein abgestimmten und einfühlsamen Zusammenspiel verleihen die Musiker sowohl bekannten Songs als auch selten gehörten Fundstücken ihre ganz persönliche Note. Das Duo entführt federleicht in die Welt des Soul, Blues, Swing, Bossa Nova oder Latin, aber auch spannende Ausflüge in den Popbereich stehen auf dem Programm!



Diesen Abend im Rathaussaal Friedberg widmen die Musiker mit Songs, wie „Blue Skies“ oder „Comes Love“, dem von allen ersehnten Frühling. Jazz² sorgt für doppelt entspannten Hörgenuss!