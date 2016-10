Intellektuelle Traumtore: Poetische Studienreise ins Stilblüten-Paradies der Fußball-Philosophen

Das spielt auch eigentlich keine Kontrolle. Da lässt sich auch schon mal eine Oberschenkelzerrung am linken Fuß verschmerzen, und sei‘s drum, dass der Verletzte anschließend mir der Barriere vom Platz getragen werden muss, ehe ihm der Sanitäter eine Invasion legt.Neben ihrem riskanten, vergeistigten Job finden unsere Ballmatadore immer noch Muße für intellektuelle Traumtore. Es sind Sportler ohne Tal und Fehdel. Sie haben vom Feeling her ein gutes Gefühl, sind überzeugt, dass „Nutella“ das italienische Wort für „Prostituierte ist und glauben, dass die Mitte irgendwo in der Wahrheit liegt. Eine haarsträubende, abenteuerliche Reise durch die Stilblüten-Plantagen unserer Profi-Kicker: http://www.rotorman.de/heidegger-nietzsche-voeller...