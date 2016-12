Zwischen"Wildtiermanagement" und Traditionspflege: Tierrechtler stellen Strafanzeige gegen Treibjäger

Die Diskussion um Für und Wider solch blutiger "Events" ist neu und voll entbrannt. Die Gescholtenen sehen sich pauschal kriminalisiert und reagierten mit der Forderung, "PETA" die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Sie argumentieren, sie müssten den Bestand an Schwarzkitteln reduzieren, weil diese schließlich enorme Schäden in der Landwirtschaft und in Privatgärten anrichteten. Auch steige sonst die Unfallgefahr auf den Straßen, ebenso das Risiko, dass sich die afrikanische Schweinepest ausbreite. Außerdem ging es hier ja auch um Traditionspflege.Für die Tierrechtler sind das gebetsmühlenhaft vorgeschobene Scheinargumente, durch die der brutale, als Unterhaltung und Belustigung für wenige inszenierte Spaß legitimiert und schön geredet werden soll. Die Organisation macht keinen Hehl daraus, dass sie die Jagd in der heute als Freizeitvergnügen praktizierten Ausprägung verboten sehen will. Mehr zu dem aktuellen Fall, der, ginge es nicht um eine so ernstes Thema, als Posse durchgehen könnte, hier: http://www.rotorman.de/tierrechtler-zeigen-treibja...