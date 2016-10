Die "Meckis" sagen "Tschüß" und verabschieden sich in den fünfmonatigen Winterschlaf

Inzwischen neigt sich das aktuelle Igeljahr seinem Ende zu. Die drolligen Kerlchen zieht es zum Winterschlaf in die Heia. Die Männchen knacken längst, die Weibchen folg(t)en mit einiger zeitlicher Verzögerung. Übrig geblieben sind meist nur noch die Jungtiere der Generation 2016. Sie halten in diesen Tagen Ausschau nach einem geeigneten, trockenen und frostsicheren Quartier und fressen sich noch schnell einige Fettreserven für den langen, fünf Monate währenden Schlummer an.Da wird ein von Menschenhand gereichtes Zubrot gerne angenommen. Das können Katzen- oder Hundedosenfutter sein, ungewürztes Rührei, gekochtes Geflügelfleisch, durchgegartes Hackfleisch, Weizenkleie oder Haferflocken. Der Versuch, vermeintlich untergewichtige Tiere im Haus oder in der Wohnung selbst mit der Hand aufzuziehen und über den Winter zu bringen, ist oft zum Scheitern verurteilt. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe und stellt hohe Anforderungen an die Pflegeeltern. Mehr zum Thema hier: