„Musical & More – Meine Lieblingslieder“: Musical-Star Anne Welte präsentiert ihr neues Solo-Programm

In der Hauptstadt des kleinsten deutschen Bundeslandes macht die umtriebige und weitgereiste Aktrice am 29. Januar 2017 Heimvorteil geltend, um daselbst ihren regionalen Fans einige klangvolle Streicheleinheiten zu verpassen. Mit "Musical & more - meine Lieblingslieder" ist das neue Solo-Programm der stimmstarken Künstlerin betitelt, mit dem sie sich an der Heimatfront in Erinnerung zu rufen bzw. zu singen gedenkt.Da soll nix anbrennen. Die Gastgeberin verspricht ihren Freunden ein abwechslungsreiches Programm auf höchstem Niveau, wobei die Set-List in wesentlichen Teilen auch die Wegepunkte ihrer jahrzehntelangen Karriere widerspiegelt. Anne Welte hat in fast allen großen Produktionen der vergangenen Jahre mitgewirkt, unter anderem auch in „Les Miserables" und dem "Tanz der Vampire". Dem "Phantom der Oper" fühlt sie sich ebenso zugetan wie dem küssenden Käthchen oder der Wirtin im "Weißen Rössel". Das gilt auch für "Mozart", die "3 Musketiere" und "Marie-Antionette". Zuletzt stand sie bei "Saturday Night Fever" und "Artus-Excalibur" im Münsterland auf der Freilichtbühne.Die "bel étage" der hiesigen Spielbank im Deutsch-Französischen Garten bildet den intimen Rahmen des unterhaltsamen Reigens. Die Gastgeberin, eine Frau mit vielen Gesichtern, serviert Musical-Hits sowie ihre Favoriten aus Schlager, Operette und Chanson. Sie kommt als Evita, Sally Bowles, Mama Morton und Mackie Messer daher, träumt von Paris und der Liebe, wünscht sich einen Cowboy als Mann und rudert im knallroten Gummiboot über den Ozean.Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr. Karten können u.a. unter der Ticketline (0681)5849590 oder beim Veranstalter "arsdefacto" geordert werden.