Ihren illu-mativen Weihnachtsspaß lassen sich die Deutschen 250 Millionen EUR kosten

Ihren christfestlichen Lichterzauber lassen sich die Deutschen Privathaushalte 250 Millionen Euro zusätzlich kosten. Und das sind nur die Kosten für Energie. Die für die Hardware kommen ja noch oben drauf. 750 Millionen Kilowattstunden dürften die Lichterketten, Sterne, Rentierschlitten und Leucht-Fassaden in diesem Jahr fressen. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer Stadt mit 250.000 Einwohnern. Dagegen war der Stern von Bethlehem eine trübe Funzel.Wenn man die zusätzlichen Stromkosten auf die Gesamtbevölkerung umlegt, relativiert sich das Ganze allerdings etwas. Dann zahlt jeder Deutsche 2,67 EUR für die helle Freude. Unsere amerikanischen Freunde sind in dieser Hinsicht, wie auf vielen anderen Gebieten auch, wesentlich maßloser. Was die Yankees an Elektrizität für ihre Weihnachtsbeleuchtung verblasen (6,56 Milliarden kw/h), stellt den Jahresbedarf von Entwicklungsländern wie El Salvador (5,4 Milliarden kw/h), Äthiopien (5,3), Tansania (4,81) oder Kambodscha (3,1) locker in den Schatten. Es werde Licht! Mehr zum Thema: