Ellgau: roguNach der feierlichen Eucharistie am Erntedanksonntag boten die Ministranten gegen eine Spende kleine Brote zum Kauf an. Die „Aktion Minibrot“ unterstützt mit dem gesammelten Erlös Projekte im Senegal und in Rumänien. Auf dem Foto „kauft“ Josefine Stuhler Minibrote bei den Ministrantinnen Elena (links) und Katharina (Bild Nr. IMG 5963).