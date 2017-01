Meitingen: roguStolz sitzen die Buben und Mädchen aus den Klassen 5a und 5c auf einer Treppe in der Mittelschule Meitingen, um ihre Kissenbezüge zu zeigen. Die Schüler gaben ihren individuellen „Kunstwerken“ den Namen „Verrückte Vögel“. Im Fachunterricht Werken und Textiles Gestalten (WTG) nähten sie Wärmekissen, die mit Rapskernen gefüllt wurden. Selbstverständlich musste auch der passende Kissenbezug her. Fachlehrerin Andrea Stiehler setzte diese kreative Idee in ihrem Unterricht mit den Fünftklässlern um.