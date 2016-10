Herzlich willkommen im Kirchen-Café

Ellgau: Nüsse, Kastanien, Eicheln und bunte Blätter, die Früchte des goldenen Oktobers, wählten Heidrun Heider und Birgit Häusler für ihre Tischdekoration zum Ellgauer Kirchen-Café im Oktober. Nach der feierlichen Eucharistie mit Pater Norman folgten viele Mitfeiernde der Einladung in das Pfarrheim, um bei einer Tasse Kaffee, einem Cappuccino oder auch einem Tee so manches Gespräch zu führen. Sicher stand dabei auch die Einführung von Pater Norman als leitender Priester der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf am nächsten Wochenende auf dem Programm. Susanne Hurler öffnet gleichzeitig auch die Pfarrbücherei, sodass Lesehungrige auch hier auf ihre Kosten kommen. Kinder können nach Herzenslust in den Bücherkisten kramen, während die Mama oder der Papa das Café besucht. Heidrun Heider und Birgit Häusler zeichneten dieses Mal für die Organisation des Kirchen-Cafés verantwortlich. Am 20. November sind die Gottesdienstbesucher wieder zum Besuch des beliebten Monatstreffens eingeladen.