Werksbesichtigung Südzucker Rain am Lech am 16.11.16 unter energetischen Gesichtspunkten.

Zucker ist ein reines Naturprodukt, das in der Pflanze als Reserve gespeichert wird. Im Südzuckerwerk wird dieser Zucker regional durch den Anbau von Zuckerrüben gewonnen. Im Gegensatz zu den meisten im Ausland gewonnenen Rohrzuckern gibt es keine so langen Transportwege und auch kein Abholzen von Regenwäldern. Das Werk zeigt vorbildlich durch effiziente, optimierte Produktionsprozesse, wie eine Grossproduktion mit unserer Umwelt in Einklang gebracht werden kann. Natürlich gibt es auch noch Luft nach oben, wie z.B. das Betreiben des Fuhrparks mit erneuerbaren Alternativen, ein Umstellen auf LED-Beleuchtung im gesamten Werk und dem Errichten von PV-Anlagen auf dem Werksgelände. Aber Rom wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut.Die Organisatorin Anita Dieminger bedankte sich recht herzlich bei Herrn Trenkler, Herrn Ebert und Herrn Hierath, die sich sehr viel Zeit genommen hatten, komplexe Vorgänge und Fragen vor Ort zu erläutern. Ebenso geht ein herzliches Dankeschön an das Kantinenteam für die wunderbare Bewirtung und an die Firma Südzucker für die Einladung zu dieser energetischen Spezialführung.