SATURNALIEN, DCCLIII AB URBE CONDITA I Sesterz JAHRGANG 0, Nr. 1 ZEITUNG FÜR POLITIK UND KULTUR

JAHRGANG 0, Nr. 1

RÖMISCHE POST

ZEITUNG FÜR POLITIK UND KULTURDiese 8 Seiten umfassende Ausgabe der "RÖMISCHEN POST" erschien als Beilage in der Rheinischen Post" vom 24.12.2016.Es ist eine Projektarbeit der Studenten eines Althistorischen Seminars der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.Sicher, die Analogien sind gewollt, aber man fragt sich schon, ob sich die Welt in 2016 Jahren seit DCCLIII AB URBE CONDITA wirklich substantiell verändert hat........Wie auch immer, ich wollte auf jeden Fall mal darauf hinweisen, denn die RP gibt es ja nicht überall als Printausgabe. Wie lang es online bleiben wird, weiß ich leider nicht. Also die pdf herunterladen und dann in Ruhe lesen.Hier der Link:Multum Gaudium