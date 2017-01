Mein Buchtipp: Der Internet-Marketing-Werkzeugkasten für Handwerk und KMU

37 Prozent der kleinen Unternehmen haben noch keine eigene Website. Sie verschenken damit wertvolles Potenzial – bei der Neukundengewinnung und Fachkräftesicherung. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen deutlich, dass vor allem kleine Unternehmen den Weg ins Internet noch scheuen: Bislang nutzen nur 63 Prozent die Vorteile einer eigenen Internetpräsenz. Dabei suchen gerade die jüngere Generationen ihre Dienstleister fast ausschließlich im Internet suchen. Der Internet-Marketingexperte Thomas Issler und Handwerksunternehmer Volker Geyer haben nun einen »Werkzeugkasten« für Handwerk und kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, der fundiertes Expertenwissen mit hohem Praxisbezug vermittelt.

Der Werkzeugkasten wird als Box mit fünf CDs und einem Arbeitsbuch ausgeliefert. Die vier Audio-CDs können zeitsparend beim Auto- oder Bahnfahren gehört werden. Die CDs enthalten die wichtigsten Informationen zur perfekten Website und wie man mit Suchmaschinenoptimierung und GoogleAdWords auf Seite 1 bei Google landet, wie man mit einem Blog arbeitet und mit eigenen Newslettern. Man lernt wie man durch Facebook, Xing, Youtube und andere soziale Medien eine Social-Media-Strategie aufbaut und umsetzt, um an neue Kunden, Aufträge und neue Mitarbeiter zu gelangen. Daneben gibt es Praxisbeispiele und Tipps von verschiedenen Handwerksunternehmern, die bereits erfolgreich im Internet agieren.Der CD-Kurs richtet sich an Einsteiger ins Thema Internet-Marketing und alle, die ihr Internet-Marketing selbst planen, aufbauen oder pflegen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Dazu gibt es ein Arbeitsbuch mit Checklisten und Formularen, um die eigene Internet-Marketing-Strategie Schritt für Schritt auszubauen oder zu verbessern. Der Preis für die CD-Box mit 197 Euro beziehungsweise in digitaler Form als Download für 97 Euro mag manchem hoch erscheinen, aber man sollte bedenken, dass eine Beratung teuerer ist. Auch wer mit einer Internet-Agentur arbeitet, erhält wertvolles Wissen, um auf Augenhöhe die zukünftige Internet-Strategie zu besprechen. Ein durchdachtes Konzept, das Hörgenuss mit viel Praxiswissen und Arbeitshilfen bietet.