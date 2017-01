Whatsapp: Deshalb ist der Lidl-Gutschein ein Fake!

Momentan kursiert ein Fake auf Whatsapp, auf den reihenweise Menschen hereinfallen. Ein Gutschein, der bei allen Lidl-Filialen genutzt werden kann, wird immer häufiger von betroffenen Nutzern geöffnet. Doch dieser ist ein nicht echt!

Wie kommt es zu Austausch von persönlichen Daten?

Bei der Whatsapp-Nachricht, die sich momentan viral verbreitet, soll es sich um einen Lidl-Gutschein im Wert von 250 Euro handeln. Diesen bekommt man angeblich, wenn man auf den in der Nachricht enthaltenen Link klickt. Die T√§ter nutzen diesen Trick, um an die pers√∂nlichen Daten der Nutzer zu kommen. Dass diese Nachricht ein Fake sein soll, k√∂nnen die Betroffenen immer noch nicht glauben. Sie gehen davon aus, dass Lidl diese Gutscheine zu seinem Jahrestag verteilen w√ľrde. Nicht nur Lidl war von dieser Straftat betroffen. Nein, auch Rewe und Ikea mussten vor einiger Zeit damit umgehen. Diese Gutscheine sollen auf keinen Fall an andere verschickt werden!Damit der Gutschein g√ľltig wird, m√ľssen die Opfer einem Link folgen, der auf Whatsapp verschickt wird. Daraufhin m√ľssen sie einige Fragen beantworten. Dadurch wirkt die Whatsapp-Nachricht real. Anschlie√üend sollen die Personen die Nachricht wie einen Kettenbrief an mindestens acht weitere Whatsapp-Freunde verschicken. Nachdem sie all diese Dinge getan haben, werden die Personen auf eine zweite Website weitergeleitet. Auf dieser Seite sollen sie in einem Formular weitere pers√∂nliche Daten eingeben. Diese k√∂nnen die T√§ter anschlie√üend an Adressh√§ndler verkaufen, oder sie f√ľr eigene unerw√ľnschte Werbung nutzen. Also bitte nicht darauf hereinfallen!