Neues Angebot bei ALDI: Technische Daten zum MEDION Tablet-PC LIFETAB P8514!

Ab Donnerstag, dem 17. November, gibt es in allen Aldi-Süd Discounter das MEDION® Tablet-PC 20.32 cm/8" MEDION®LIFETAB® P8514 zu erwerben. Der Preis für dieses 8-Zoll große Tablet beträgt dabei 149 Euro.

Weitere technische Daten

Das neue Tablet von Medion ist da! Das Funktionsfähige Tablet arbeitet rasch und besitzt für eines in dieser niedrigen Preiskategorie, eine gute Qualität. Trotz der “mäßigen” Kamera, die eine Hauptkamera mit 5-Megapixel und eine Frontkamera mit 2-Megapixel, ist eine gute Bildqualität zu erwarten. Neben einem veralteten WLAN-n-Standard, besitzt das Tablet auch GPS und Bluetooth-4.0. Das Gerät wird von einem Mittelklasse Prozessor Atom x5-Z8350 von “intel” angetrieben und besitzt einen 2 GB großen Arbeitsspeicher des Typs DDR3. Die Bildpunkte betragen eine Dichte von 2.304.000 (Full HD 1920x1200 Pixel).Neben der IPS-Technik besitzt das MEDION® Tablet-PC 20.32 cm/8" MEDION®LIFETAB® P8514 ein Full-HD-Display mit dem Betriebssystem Android 6.0 alias Marshmallow. Die größe beträgt 215 x 128 mm und eine Dicke von 8,9 mm. Das Tablet wiegt 395 g. Durch einen micro-HDMI-Anschluss ist eine Bildwiedergabe am Fernseher möglich. Die Akkulaufzeit betrug mit einem 4500 mAh Li-Ionen Akku bei einem Test von “Computerbild” 9 Stunden und 8 Minuten. Der Interne Speicher ist mit 23 GB klein gehalten, kann aber mit einer microSD-Karte auf 128 GB erweitert werden. Eine Garantie von drei Jahren, ist von Aldi gewährleistet. Die Leistung ist für den unschlagbaren Preis von 149 Euro in jedem Fall gut.