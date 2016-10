Neues Angebot bei ALDI: Ist der neue Aluminium Rollator kaufenswert?

Das neue Modell des Aldi-Rollators ist da! Für knapp 100 Euro kann das neueste Produkt ab dem 13.10.2016 in allen Aldi-Süd Geschäften ergattert werden. Doch ist die Gehhilfe ihr Geld auch wert?!

Technische Daten des Aluminium Rollators

Ab Donnerstag gibt es im Aldi-Süd nach einem Jahr wieder einen Rollator zu kaufen. Nachdem im Juli in allen Aldi-Nord Geschäften neue Rollatoren erschienen sind, zog auch Aldi-Süd mit einem neuen Produkt nach. Der Aluminium Rollator! Dabei ist der Rollator in vielen Bereichen besser als sein Vorgänger. Bekannt ist auch, dass der Rollator von Aldi kein schlechter Kauf ist, besonders zu dem Preis, meint “ Rollator-info ”. Was beim Aldi-Rollator bedacht werden sollte: Schnell sein! Denn Aldi führt keinen Online-Shop und durch die gute Qualität dieser Gehhilfen sind diese immer schnell vergriffen.Nachdem letztes Jahr ein sehr guter Rollator in verschiedenen Aldi-Filialen verkauft wurde, muss dieser natürlich dieses Jahr verbessert auf dem Markt erscheinen. Dabei ist die drei Jahres-Garantie von Aldi erhalten geblieben. Außerdem sind technische Daten vorhanden, die Informationen übermitteln. Der Rollator kann ein Gewicht von 135 kg tragen und wiegt ohne Gewicht eines Menschen 8 kg. Außerdem ist eine LED-Frontleuchte inklusive Batterien enthalten. Durch den leichten Aluminiumrahmen ist der Rollator einfach und platzsparend zu transportieren. Weitere Extras sind eine Ankipphilfe und eine Klingel. Der Kauf eines solchen Rollators ist nur zu empfehlen. Besonders zu dem günstigen Preis!