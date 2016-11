Aldi-Angebot: Ist das SONY XPERIA E5 seinen Preis wert?

Ab Donnerstag, dem 17. November, gibt es in allen Aldi-Süd Geschäften das neue Sony XPeria E5 12,7 cm/5 HD Smartphone mit Android™ 6.0 zu kaufen. Der Preis für dieses Einsteiger Handy beträgt dabei 169 Euro. Lohnt sich der Kauf dieses Smartphones?

Weitere Technische Daten

Der Discounter Aldi bringt auch dieses Jahr ein neues Handy von XPeria auf den Markt. Bei dem Sony XPeria E5 handelt es sich um ein 5-Zoll großes Einsteiger Smartphone, welches nicht gerade ein besonderer Hingucker ist. Trotz dem “frustrierenden” Design, besitzt das E5 einen Vierkern-Prozessor (1,30 GHz), welches genügend Tempo und Leistung für ein Alltags Smartphone aufbringen kann. Es besitzt eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Die Bilder bei der Hauptkamera werden bei Tageslicht entsprechend gut, nur bei Dunkelheit eher schlecht.Das Sony XPeria X5 besitzt eine Auflösung von 1280x720 Pixel und die Bildpunktdichte beträgt 295 ppi, dadurch erscheint die Auflösung ziemlich düster. Das Smartphone besitzt eine Größe von 14,4 x 6,9 x 8,2 cm und soll laut "Computerbild" weitestgehend angenehm in der Hand liegen. Der Interne-Speicher beträgt eine Größe von 16 GB wovon nur 9,6 Gb genutzt werden können. Per MicroSD kann der Speicher bis zu 200 GB erweitert werden. Zu seinem Vorgänger ist das Sony XPeria X5 nicht wasserdicht und der Akku kann nicht entnommen werden. Das Handy ist in den Farben weiß und schwarz (Graphit) erhältlich. Außerdem ist es vertragsfrei und besitzt eine Garantie von zwei Jahren. Kleine Abstriche sind bei diesem Preis zwar zu machen, aber das Preis-Leistungsverhältnis ist auf jeden Fall angemessen.