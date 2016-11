Heimatbühne Westendorf Spielsasin 2016-17

Westendorf : Gasthof Schmidbaur Zur Krone | Auch in diesem Jahr startet die

Heimatbühne Westendorf I

hre Saison wieder pünktlich zum Jahreswechsel!Wir haben uns für das Stück

"Die Gedächtnislücke"

Die Geschichte….

von Bernd Gombold, unter der Regie von Martin Schmid, entschieden. Dieses fröhliche kurzweilige Stück konnten wir, wie gewohnt mit den passenden Charakteren besetzen.Der stressgeplagte Bürgermeister () ist vom Pech verfolgt. Zuerst vergißt er seinen Hochzeitstag und muss sich die Vorwürfe seiner Frau () anhören. Dann kreuzt, wie jeden Tag, das überkandidelte Ehepaar von Silberstein () auf, um sich über einen krähenden Hahn, die probende Musikkapelle und die läutenden Kirchenglocken zu beschweren. Der Bürgermeister ist bereit allen nachzugeben und die Glocken will er eigenhändig abhängen. Der Versuch geht allerdings schief und er erhält einen Schlag auf den Kopf, der ihm das Gedächtnis der letzten fünf Jahre raubt. Diese Situation nützt der Gemeindediener (geschickt aus. Auch die Sekretärin () trägt mit einer Heiratsanzeige, auf die sogar eine „Dame“ (antwortet zur weiteren Verwirrung bei. Der Vorstand der Musikkapelle () ziemlich verärgert über Geschehnisse und ein Ferienstammgast () im Bürgermeisterhaus mischt auch noch fleißig mit. Damit auch im Dorf noch alle erfahren was sich so alles abspielt, dafür sorgt die Besitzerin des Tante Emma Ladens von nebenan. () In diesem Jahr haben wir als Highlight die Musikkapelle Westendorf die uns während des Stücks unterstützt und unser Publikum in den Pausen unterhält! Lassen Sie sich überraschen!Auch hinter den Kulissen sind wieder viele bekannte Gesichter:Die Besten im Untergrund: SouffleureOhne die Beiden säßen wir im Dunklen und alle Effekte fehlten: die Technikerfür unser Aller Wohlbefinden hinter der Bühne, sorgen als Inspizienten. Ohne das "Künstlerteam der Maske"mit der HerrFriseurmeisterinwäre unser Auftritt nicht vorzustellen! Genauso wenig, wie unser perfektes Bühnenbild alle Jahre wieder für Begeisterung sorgt. Darum kümmern sich federführendundIm Zuschauerraum sorgen die weiteren Inspizienten Josef Wenger unddafür dass alle den richtigen Platz finden. Was noch fehlt? Ohne die Arbeit im Vorverkauf und an der Abendkasse, na da sähe es äußerst mau aus im Schmidbaursaal! Dafür dass wir im vollen Saal spielen können, sorgen mit viel Organisationstalent und Fingerspitzengefühlunserem "goldenen Kameramann" underfahren im ganzen Landkreis alle von unserem aktuellen Stück!Mit diesem großem Team beweist die Heimatbühne wieder einmal, dass so eine Veranstaltung nur in Teamwork möglich ist! Alle Mitwirkenden freuen sich auf die kommende Zeit.Der erste Vorverkauf findet wie immer beim Schmidbauer statt, am 04.12.2016 um 12:³° Uhr.die Spieltermine sind wie folgt:Sonntag den 18.12.2016 Kinder und Seniorenvorstellung Beginn 15°° UhrMontag den 26.12.2016 die Premiere Beginn 19³° UhrFreitag den 30.12.2016 Beginn 19³° UhrDonnerstag den 05.01.2016 Beginn 19³° UhrFreitag den 06.01.2017 Beginn 19³° UhrSamstag den 07.01 2017 Beginn 19³° UhrSamstag den 14.01.2017 Beginn 19³° UhrSonntag den 15 01 2017 Achtung andere Uhrzeit Beginn 18°° UhrWeitere Informationen und Neuigkeiten könnt Ihr jederzeit auf unsere Homepagewww.heimat-buehne.de entdecken!