Brühl - Postbank Automat geklaut ??

.. könnte man denken.. war doch vor ein paar Tagen dieser noch vor dem

Handarbeitslädchen in der Mannheimer Strasse...

Wer heute Geld abheben möchte steht vor einem leeren Schaufenster;

ja, der Automat ist weg; Info vom Lädchen " Da kommt auch keiner mehr hin".

Hatten wir uns eben an den - zwar nur widerwillig funktionierenden - Automaten gewöhnt, ist die nun ohnehin schon lange Schlange im Lädchen noch länger...

Gut, dass der nächste Automat in Schwetzingen ist, das sind nichtmal fünf Kilometer ( ihn gibt`s doch noch ? ). NIcht jeder ist online. Nicht jeder bietet

Service. Vorbei die Zeiten, wo man mal eben im Ort schnell zwanzig Euro

holen konnte...

Es erinnert mich an ein Foto das ich in den Neunzigern schoss...auf dem Faschingsumzug in Ketsch...es zeigt einen Mann, beinamputiert, im Rollstuhl...

mit einem grossen sichtbaren Schild am Rollstuhl : " nur 4 Kilometer bis zum

Aldi "...

