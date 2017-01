Feuer am REWE- Markt in Dautphe

Heute gegen 15:00 Uhr, brannte es im Außenlager des REWE-Marktes in Dautphe.Wahrscheinlich waren Paletten und Pappe in Brand geraten.Die freiwillige Feuerwehr Dautphe und auch sicherheitshalber alarmierte Rettungskräfte des DRK waren in minutenschnelle vor Ort.Die Feuerwehr hatte den Brand schon nach dem ersten Angriff gelöscht.Die Brandursache muss noch ermittelt werden.