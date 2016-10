Windmühle Dabel - Mühlentour Mecklenburg-Vorpommern Station 6

Dabel : Windmühle | Die

Windmühle auf dem Rothen Strumpf

Seit 1932 ist die Dabeler Windmühle im Besitz der Müllerfamilie Döscher

, das ist die offizielle Bezeichnung der Mühle in Dabel.1892 wurde sie erbaut und ist bis heute das Aushängeschild der Ortschaft Dabel.Unverbaut steht sie auf einer Erhebung außerhalb des Ortes frei im Wind.Die technische Mühleneinrichtung wurde zuletzt in den 1950er Jahren modernisiert, ist vollständig erhalten und funktionstüchtig.Als Motormühle wurde hier bis 1997 noch täglich gemahlen, danach wurde sie als Handelsbetrieb weitergeführt.2003 erhielt die Mühle Ihre Flügel und Windrose zurück und bietet nun wieder den schönen Anblick einer vollständigen Mecklenburger Windmühle.Müllermeister Fritz Döscher kümmerte sich bis zu seinem Tod 2014 um die Mühle, die er in den schweren DDR-Zeiten als Technisches produzierendes Denkmal gegen Widerstände der damaligen Funktionäre als Mahlbetrieb erhalten konnte.Sein Zwillingsbruder Eckhard Döscher kümmert sich heute um das Bauwerk und versucht es weiterhin zu erhalten…