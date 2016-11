Adventskonzert "Der Engel helle Lieder" mit hessen vokal

Wer bekommt sie nicht, diese Lust auf Weihnachtliches, wenn die Tage zunehmend kürzer und kälter werden? Wie von allein stellen sich Melodien ein wie „Joseph, lieber Joseph mein“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“. Die Melodien der Kindheit freilich sind das eine, das andere die Chorsätze der Romantik, des 20. und 21. Jahrhunderts, in denen sich der Weihnachtszauber als Kunstereignis im Konzertmaßstab entfaltet.

Der Jazzchor hessen vokal unter Leitung von Uwe Henkhaus singt adventliche und weihnachtliche Chormusik aus Deutschland, Europa und Nordamerika. In A-cappella-Arrangements erklingen neben vertrauten traditionellen Liedern auch ein eindrucksvoller früher indianischen Weihnachtsgesang bis hin zu jazzigen Kompositionen von Kirby Shaw und Oliver Gies.Im reizvollen Ambiente der Schönstädter Martinskirche soll weder die besinnlich-meditative Stimmung des Advents, noch seine festliche Vorfreude auf Weihnachten zu kurz kommen. Das Konzert beginnt am Samstag, dem 3.12.2016 um 19 Uhr. Eintrittskarten sind an der Abendkasse für 10 € (erm. 8 €) erhältlich.