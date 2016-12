Spekulatiusparfait mit heißen Glühweinkirschen

Falls ihr vom Weihnachtsfest noch Spekulatius übrig habt, habe ich ein ganz tolles Rezept für ein Dessert zu Silvester.Heiß und kalt kommt doch immer gut, oder? ;-)250 gr. Mascarpone200 gr. saure Sahne4 Eßl. Zucker150 ml Schlagsahneca. 10 - 12 Spekulatius, klein gehacktAbrieb einer unbehandelten Orange1 Glas Schattenmorellenca. 300 ml. Rotwein2 Zimtstangen1 SternanisMark einer VanilleschoteZuckerSaft einer Zitrone1 Tütchen VanillepuddingSchlagsahne steifschlagen.Mascarpone, saure Sahne, Zucker und Orangenabrieb miteinander verrühren.Die geschlagene Sahne und die Spekulatiusstückchen unterheben, in eine Silikonform geben, glatt streichen und ab in den Froster damit - mind. 1 Nacht.Ich habe die Parfaitmasse in 4 Förmchen aufgeteilt, sodass ein jeder sein eigenes Parfait hatte.Die Schattenmorellen mit dem Saft in einen Topf geben.Rotwein, Zitronensaft und Gewürze dazugeben und mit etwas Zucker abschmecken, aufkochen und über Nacht ziehen lassen.Am nächsten Tag das Parfait aus der Form lösen, in 4 Portionen aufteilen, auf einem Teller anrichten und etwas antauen lassen.In der Zwischenzeit das Tütchen Vanillepudding mit etwas Sud von den Schattenmorellen anrühren, die Schattenmorellen aufkochen (vorher aber die Gewürze entfernen) und mit dem Vanillepudding binden.Nun über das Parfait verteilen und servieren.Eine ganz leckere Angelegenheit!