BURGDORFER STRASSENGALERIE 2016

Die Burgdorfer Straßengalerie wird erfolgreich in der 3. Ausgabe in der Burgdorfer Innenstadt präsentiert.

Auf Initiative der Kulturabteilung der Stadt Burgdorf verwandeln sich die Schaufenster in der City im Oktober in eine große Ausstellungsfläche. Zusammen mit dem Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) präsentieren beide Institutionen die Kunstakaktion „Kunst – Auf Schritt und Tritt“. Vom 22. Oktober bis zum 15. November 2016 zeigen regionale Künstler ihre Werke. An der 3. Burgdorfer Straßengalerie beteiligen sich 32 Geschäfte und 35 Künstler. Während des Verkaufsoffenen Sonntags am 30. Oktober sind die Besucher der Innenstadt zu einem Streifzug entlang der Straßengalerie eingeladen. Ein Rundgang lohnt sich, da ein attraktives Gewinnspiel die Aktion begleitet. In den Schaufenstern der beteiligten Geschäfte finden sich Buchstaben, die in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt den Lösungssatz bilden. Als Preise winken Geschenkgutscheine und Eintrittskarten für Veranstaltungen in Burgdorf. Die entsprechenden Teilnahmekarten für das Gewinnspie,l das bis zum Montag, 21. November 2016 läuft, gibt es in den beteiligten Geschäften und in den Informationsständen im Rathaus I, Marktstraße 55. Ich freue mich mit zwei Fotografien in der unteren Marktstrasse bei PETRICK (Marktstrasse 3) in der Strassengalerie vertreten zu sein.Folgende Geschäfte und Künstler beteiligen sich:Dittmann Uhren und Schmuck, Spittaplatz 9 (Erika Euler, Burgdorf);Virkus Optik, Marktstraße 12 (Renate Stewart, Burgdorf);VGH-Vertretung Holger Wesche, Marktstraße 13 (Ingrid Boehm, Isernhagen);Marktspiegel/Anzeiger, Marktstraße 16 (Wilhelm Lategahn, Burgdorf);Quinas – Kunst & Handwerk, Braunschweiger Str. 1 (Silke Jüngst und Erika Klee, Burgdorf);Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2 (Cathy Beck, Hannover);Bienvenido, Braunschweiger Straße 4 (Linde König, Isernhagen);Buchhandlung FreyRaum, Marktstraße 54 (William O’Connell und Fiete Schultz, Uetze);HC-Parfümerie, Marktstraße 53 (Renate Weber, Burgdorf);Modehaus Obermeyer, Marktstraße 52 (Gabriele Stuntebeck, Burgdorf);Trend Design, Marktstraße 50 (Helga Krieger, Burgdorf);Apotheke Schnaith, Marktstraße 41 (Ralf Woick, Burgdorf);Schuh Profi, Marktstraße 22 (Jutta Koukal, Burgdorf);Teezeit, Marktstraße 40 (Elena Deibert, Hannover);Schuh- und Sporthaus Goslar, Marktstraße 37-38 (Uta Walden, Hannover);Das Musikhaus, Wallstraße 10 (Elke Kraul, Hannover);Orthopädie Rentz, Schmiedestraße 35 (Jutta Wittich, Wedemark);Wegeners Buchhandlung, Hannoversche Neustadt 25 (Katharina Rutkowsky, Burgdorf);Optiker Meyer, Hannoversche Neustadt 28 c (Reiner Kamp, Uetze);Lebenshilfe Peine-Burgdorf, Hann. Neustadt 19 a (Ute Linnemannstöns, Burgdorf);Schuhhaus Polch, Hannoversche Neustadt 45 (Martina Heuer & Heidi Siegmann, Lehrte);Benefizz – Gutes leben, Hannoversche Neustadt 8 (Karolina Domaros, Burgdorf);Neustadt-Apotheke, Hannoversche Neustadt 49 (Ursula Knaack, Isernhagen);Sport Polch, Hannoversche Neustadt 6 (Martina Wedemeyer, Burgdorf);Zweiradfachgeschäft Schiwy, Schmiedestraße 48 (Evi Schaefer, Hannover);Karos Fotostudio + Fachgeschäft, Bahnhofstraße 22 (Gabriele Schminke, Isernhagen);Jaya Mode, Marktstraße 7 (Wolfgang Graue, Adelheidsdorf);Fehling Station, Marktstraße 57 (Liane Samoura, Leipzig);Bekleidungshaus Fehling, Marktstraße 56 (Maike Remane, Meinersen) undDarling Mode, Neue Torstraße 2 (Cornelia Wendt, Burgdorf).