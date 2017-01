Tischtennis für Jedermann beim SC Biberbach

Auch wenn man im Erwachsenensport momentan nicht an die großen Erfolge vergangener Zeiten anknüpfen kann – die Damen spielten eine Zeit lang bereits in der Landesliga – so sorgt zumindest die Jugend seit einiger Zeit für Furore. Mit Marie Gmoser, Annika Häberle, Corinna Brummer, Noah Gmoser und Patrizia Pietzsch schafften es in den letzten Jahren fünf Biberbacher unter die besten Bayerns in ihren Altersklassen. Zwei bis dreimal in der Woche greifen die Jugendlichen dafür zum Schläger und trainieren unter der Regie von Jugendleiter Max Merktle eifrig mit dem kleinen Zelluloidball. Dazu kommen noch Punktspiele der mittlerweile vier Jugendmannschaften und zahlreiche Turniere.Doch nicht nur die Jugend steht bei der Tischtennisabteilung des SC Biberbach im Fokus, auch im Erwachsenenbereich wurde in letzter Zeit an vielen Dingen gefeilt. So bietet man seit gut einem Jahr jeden Montag ein Training mit einem professionellen Trainer an. Neben den Mannschaftsspielern der 5 Erwachsenenteams kommen seit einiger Zeit auch viele Quereinsteiger dazu. „Sowohl hier als auch im Jugendbereich gilt: Es ist jeder Willkommen, wir möchten sowohl Breitensport für Jedermann als auch ein wenig ambitionierten Tischtennissport anbieten“, fasst Abteilungsleiter Reinhard Stuhler das Konzept zusammen.Die Trainingszeiten:Erwachsene: Montags und Mittwochs von 19.45 – 21.30 UhrJugend: Montags und Mittwochs von 17:30 – 19.45 UhrNeulinge sind jederzeit gerne Willkommen!