Tote tragen keine Karos.

Steve Martin in der Rolle des Privatdetektivs Rigby Reardon nutzt seine Erfahrung und alle Möglichkeiten, Hinweise zum geheimnisvollen Fall zu erhalten.Ausschnitte aus amerikanischen Kriminalfilmen der 1940er und 1950er Jahren fügt Regisseur Carl Reiner zu einer neuen Geschichte für diesen Schwarz-Weiß-Film zusammen. Zu sehen sind dadurch in diesem Film zum Bespiel auch Ava Gardener, Cary Grant, Lana Turner, Kirk Douglas und Charles Laughton.Dass das Wiedersehen mit diesen Schauspielern jedoch zu einem großen Vergnügen wird, garantieren die vielen Einfälle, die die Komödie und Persiflage tragen. Carl Reiner hat das Drehbuch mitgeschrieben und spielte später auch einen Trickbetrüger in Ocean`s Eleven - Thirteen. Als der Regisseur in seiner Rolle dem verletzten Detektiv die Tür öffnet, wird dieser ohnmächtig und bittet im Fallen um Hilfe. Die Antwort lautet: Ich bin der Butler und nicht der Fänger.Doch mehr will ich nicht verraten. Ich empfehle, diese 1982 uraufgeführte Komödie (Dead Men Don't Wear Plaid) bei der Ausstrahlung im Programm von 3sat am 15.01.2017 ab 21 Uhr 45 zu genießen. Die Wiederholung ist am 16.01.2017 ab 2 Uhr 25 zu sehen.