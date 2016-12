Christkindlmarkt 2016 in Bad Tölz +++Neuer Veranstalter – und doch alles beim alten?

Der Christkindlmarkt in Bad Tölz wurde in den vergangenen Monaten oft diskutiert.

Positiv auffällig ist jedoch, dass man nun zwei jungen Betreibern aus dem umliegenden Gemeinden die Chance gegeben hat, das Marktangebot „aufzufrischen“.

Grundlage der Diskussion war der Wechsel der Verantwortlichen von dem „Verein Aktive Tölzer“ hin zur „Touristinfo Bad Tölz“.Durch diesen Wechsel der Organisatoren keimte doch bei manch einem Tölzer die Hoffnung auf, dass sich am Angebot der Aussteller etwas ändern könnte. War es in der Vergangenheit doch so, dass sich bei den verschiedenen in Bad Tölz durchgeführten Märkten von Weinachten- über Ostern bis Pfingsten gefühlt, nur die Jahreszeit aber nicht die Quantität des Angebots geändert hätte.Zu nennen ist hier zum einen der „Donnerwirt“. Aus Warngau stammend. Bereits seit zehn Jahren aktiv, u. A. auf dem Viehmarkt in München, feiert das Unternehmen dieses Jahr Jubiläum. Neben der „Orientpfanne“ kann man sich mit lokalen Produkten wie z. B. Fleisch aus dem Chiemgau und dem Mehl aus der Leitzachmühle u. A. einen Putenspieß im Brotmantel oder Stockbrot reichen lassen. Das Unternehmen rekrutiert den Nachwuchs aus der Familie. Alle sind aktiv dabei. Schon der liebevoll in Handarbeit gefertigte Stand lässt erkennen, dass mit den Produkten auf die gleiche Weise umgegangen wird.

Der zweite Betrieb, der durch Innovation und dem Willen und Mut mal etwas anders zu machen auffällt, ist der Stand von Jakob Gottlob aus Lenggries.

Jakob hat die Idee aus den USA mitgebracht. Dort gesehen dachte sich der junge Mann, so etwas hat es hier noch nicht gegeben. Seit nunmehr vier Jahren lässt Jakob die Bohrmaschine an, wenn es darum geht, frische Bio-Kartoffeln zu Chips zu hobeln. Gereicht werden dazu selbstgemachte Soßen und Dips. Auf jeden Fall ein Erlebnis zuzuschauen, wenn Jakob die Bohrmaschine zum Rotieren bringt! Jakob geht mit seinem Stand noch über den 24.12.16 in die Verlängerung.Öffnungszeiten:25.11. - 23.12.2016 von 11:00 bis 19:00 Uhr24.12. - 24.12.2016 von 10:00 bis 14:00 UhrAngaben ohne Gewähr