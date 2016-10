Thüringen-Nachschlag: Wartburg bei Eisenach

Anfang des 11. Jahrhunderts gegründet, gehört sie seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe.Die heilige Elisabeth von Thüringen lebte 16 Jahre auf der Wartburg, unter dem Namen "Junker Jörg" schaffte es Martin Luther, in nur wenigen Wochen das Neue Testament zu übersetzen und es somit auch der nicht des Lateinischen mächtigen Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen, selbst Goethe stattete der Wartburg einige Besuche ab.Einmal in Thüringen, ist ein Besuch auf der Wartburg also fast schon ein "Muss"!