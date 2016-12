669. Newsletter Südharzstrecke - Initiative "Höchste Eisenbahn für den Südharz" veröffentlicht Harzkursbuch Winter 2016-2017

Die Initiative "hat die Onlineversion des neuenveröffentlicht. In den letzten Jahren wird es immer schwieriger eine rechtzeitige Ausgabe zu bewerkstelligen. Die Verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger lassen sich Zeit und verlassen sich auf das Internet. Dabei wird allerdings übersehen, dass man gelegentlich auch ein paar Tage im Voraus planen möchte - nicht nur im Fern-, sondern auch im Regionalverkehr.Etliche Neuerungen sind in den Vorbemerkungen (Seite 3) aufgelistet. Ebenso, soweit bekannt, größere Bauarbeiten. Erwähnenswert darüber hinaus ist noch der neue Halt der RB82 in Nörten-Hardenberg. Wegen des Reformationsjahres 2017 wurden dieses Mal mit viel Mühe die Tabellen und Hinweise rund um Eisleben eingepflegt (siehe auch Seite 204).Diewird ab 16.12.2016 in den Handel gebracht, so dass die neuen Harzkursbücher ab 19.12.2016 an den üblichen Verkaufsstellen verfügbar sein werden. Der Preis liegt unverändert weiter bei 2,00 €. (Stand: 14.12.2016)Viele GrüßeInitiative37431 Bad LauterbergE-Mail:Internet: