Theatertage 2016 in Hainhofen

Freuen Sie sich auf die Komödie "Und das im Namen des Herren!" von Andreas Keßner.Zwischen Gisela und Werner herrscht schon seit Jahren der Ehealltag. Man lebt neben einander her und jeder hat seine eigenen Interessen.Bei Andrea und Anton sieht es ähnlich aus. Sie feiern zwar alljährlich die entscheidenden Ereignisse ihrer Partnerschaft, wie zum Beispiel die erste Begegnung, die erste Verabredung, den ersten Kuss, usw., doch Anton geht dieser Brauch gehörig auf die Nerven, so daß das eine oder andere Jubiläum dann schon mal vergessen wird. Auch bei Briefträger Jürgen hing der Haussegen schon mal gerader.Oh je! Pfarrer Benefizius macht sich Sorgen um den Haussegen der von ihm getrauten "Schäfchen".Da klingelt eines Tages eine wunderschöne junge Frau namens Ilona an der Haustür von Gisela und Werner, um nach dem Weg zu fragen. Schnell spricht sich unter den Männern im Ort die Ankunft dieser geheimnisvollen Fremden herum....Aber sehen Sie selbst, wie die Geschichte weiter geht!Termine:Freitag, 11.11.16 um 19.30 UhrSamstag, 12.11.16 um 19.30 UhrSonntag, 13.11.16 um 18.30 UhrSamstag, 19.11.16 um 19.30 UhrSonntag, 20.11.16 um 18.30 UhrDie Vorstellungen finden im Saal des ehemalgien Gasthaus "Lamm" in der Dorfstraße in Hainhofen statt.Kartenvorverkauf ab dem 1.Oktober 2016 bei K.Kehrle unter Telefonnummer 0821 488535Eintritt: 8,- Euro