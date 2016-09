Landrat Martin Sailer besucht Bobingen

Gespräche mit Bürgermeistern, Bürgern und Vertretern von Feuerwehren und Vereinen



Der Kontakt zu den Kommunen im Landkreis Augsburg ist Landrat Martin Sailer sehr wichtig, deshalb stattet er den Gemeinden regelmäßig Besuche ab. Dabei bietet sich die Gelegenheit mit Bürgermeistern, Gemeinderäten, Bürgern und Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen.



Am Donnerstag, 27. Oktober, besucht Landrat Martin Sailer die Stadt Bobingen. Im Rathaus besteht zwischen 15 Uhr und 16 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger aus Bobingen die Möglichkeit bei einer Bürgersprechstunde, mit dem Landrat persönlich über Fragen, Anregungen oder Wünsche zu sprechen. Alle Bobinger sind hierzu herzlich eingeladen.



Um 16 Uhr wird dann ein politisches Gespräch mit Bürgermeister Bernd Müller und den Mitgliedern des Stadtrats stattfinden. Dort werden aktuelle Schwerpunkte in der Kommune angesprochen und diskutiert. Anschließend trifft sich der Landrat mit Vertretern von Feuerwehren und Vereinen. Den Abschluss des Gemeindebesuches bildet ab 18 Uhr der Austausch mit Vertretern der Wirtschaft.



Die Anmeldungen für die Bürgersprechstunde nimmt Ulrich Gerhardt bis Freitag,

21. Oktober, unter der Telefonnummer 0821/3102-2303 oder per E-Mail an

buergersprechstunde@lra-a.bayern.de unter kurzer Angabe des Anliegens entgegen.

