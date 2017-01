Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken in Gersthofen

Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken

Der Gesprächskreis findet am Dienstag, 17. Januar 2017 in den Räumen des Bayerischen Roten Kreuzes, Daimlerstraße 1 in 86368 Gersthofen statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr im 1. Stock, ein Aufzug ist nicht vorhanden.Der Gesprächskreis befasst sich mit dem Thema „Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken“. Sie erhalten Tipps für den alltäglichen Umgang, haben die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch sowie Raum für eigene Themen und Fragen.Nähere Informationen erhalten Interessierte auf Anfrage bei der Seniorenberatung – Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2719.