Wiedereinführung der Altkennzeichen

Ab 1. März sind die beiden Altkennzeichen SMÜ und WER im Landkreis Augsburg erhältlich

Im Zulassungsbezirk des Landkreises Augsburg werden, die beiden Altkennzeichen SMÜ und WER wieder eingeführt.Somit stehen den im Landkreis Augsburg wohnhaften Bürgerinnen und Bürgern sowie den angesiedelten gewerblichen Betrieben künftig nicht nur das gewohnte Kennzeichen A, sondern auch SMÜ und WER zur Verfügung.Das Kennzeichen SMÜ wird mit der Kombination aus einem Buchstaben plus zwei bis vier Ziffern, beziehungsweise zwei Buchstaben plus einer bis drei Ziffern ausgegeben.Beispiele:Das Kennzeichen WER teilt sich der Landkreis Augsburg zukünftig mit dem Landkreis Dillingen an der Donau, der das Altkennzeichen WER bereits im Jahr 2013 eingeführt hat.Zugeteilt werden im Landkreis Augsburg künftig die Kombinationen WER plus ein Buchstabe verbunden mit den Ziffernkombinationen 7000 bis 9999 sowie den Buchstabenkombinationen YA bis YZ verbunden mit ein bis drei Ziffern.Die Kennzeichen SMÜ und WER stehen, auf der Homepage des Landratsamtes Augsburg für alle Landkreisbürger(innen) zur freien Reservierung von Wunschkennzeichen zur Verfügung. http://www.landkreis-augsburg.de/Service-Amt/Online-Service/Wunschkennzeichen.aspx Im Rahmen der Zuteilung der Kennzeichen SMÜ und WER fallenzu den regulären Zulassungsgebühren Wunsch- und Reservierungsgebühren in Höhe von gesamt 12,80 Euro an.SMÜ und WER können Fahrzeugen mit ganzjährigen amtlichen Kennzeichen, Saisonkennzeichen sowie historischen Kennzeichen (H-Zulassung) zugeteilt werden sowie Fahrzeugen, welche aufgrund einer Befreiung von der Kfz-Steuer mit grünen Kennzeichen ausgestattet sind.Für Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, rote Händlerkennzeichen sowie rote Kennzeichen für Oldtimerfahrzeuge ist eine Zuteilung von SMÜ und WER nicht möglich; hier verbleibt es ausschließlich bei A.Mit Einführung der Altkennzeichen ab Mittwoch, 1. März 2017, wird es voraussichtlich in den darauffolgenden Wochen zu erhöhten Wartezeiten in den beiden Geschäftsstellen der Zulassungsbehörde in Gersthofen und Schwabmünchen kommen.Es wird seitens des Landratsamtes gebeten, für beabsichtigte Umkennzeichnungen auf SMÜ und WER vorab persönliche Vorsprachetermine über die Internetseite des Landratsamtes Augsburg ( http://www.landkreis-augsburg.de/Service-Amt/Online-Service.aspx ) in einer der beiden Geschäftsstellen in Gersthofen oder Schwabmünchen der Zulassungsbehörde zu vereinbaren.