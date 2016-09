Deckensanierung Kreisstraße A11 Leitershofen-Stadtbergen abgeschlossen

Die Deckensanierungsarbeiten der Kreisstraße A 11 von Leitershofen bis Stadtbergen (B 300) konnten wie geplant bis zum Schulstart fertiggestellt werden.

Das Landratsamt Augsburg bedankt sich bei den Bürgern der Stadt Stadtbergen und den ansässigen Firmen für das entgegengebrachte Verständnis während des Baubetriebs sowie bei der ausführenden Firma für die gute Zusammenarbeit.



In wenigen Wochen werden noch die Sanierung der gemeindlichen Straßenanschlüsse in Leitershofen und Stadtbergen sowie die Gehwegabsenkungen und der Einbau der Aufmerksamkeitsfelder an den großen Ampelanlagen in Leitershofen durchgeführt.

Gefällt mir